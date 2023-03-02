نائب محافظ المنيا: 143 مليار جنيه حجم استثمارات المحافظة منذ 2014 حتى الآن

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أكد الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، أن محافظات الصعيد تحظى بتنمية شاملة ولاسيما محافظة المنيا والدولة تغير شكل المنيا بشكل عام وتشهد تنمية لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تمثل عصب رئيسى للدولة والمواطن يتعامل مع الإدارة المحلية فى كافة نواحى الحياة يوميا.

وأشار الدكتور محمد محمود، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن محافظة المنيا مساحتها 32 ألف كيلو متر مربع ولدينا 9 مراكز دخلت خمس مراكز منهم فى مشروعات مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الأولى، مفيدا بأن إجمالى عدد المستفيدين من الثلاث مراحل لحياة كريمة يصل إلى 4 ملايين مواطن.

وأضاف الدكتور محمد محمود، أن حجم الاستثمارات منذ عام 2014 وحتى الان قيمتها 143 مليار جنيه، مؤكدا أن الأعمال تضم التضامن والزراعة والرى والصرف الصحى والطرق وكافة مناحى الحياة، مشيرا إلى أن هناك 3 محاور هم بنى مزار وسمالوط ومالوى تربط المحافظة، وهناك تنمية كبيرة تحدث و3291 مشروع لحياة كريمة فى المحافظة.