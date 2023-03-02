محافظة شمال سيناء تعلن تكليفها بإعداد قاعدة بيانات وخريطة تفاعلية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه جار إعداد قاعدة بيانات وخريطة معلومات تفاعلية لسيناء، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية .

وأعلن المحافظ ( في الاجتماع المنعقد " اليوم الخميس " برئاسته ، وبحضور المهندس أحمد رضوان رئيس المتغيرات المكانية بشمال سيناء ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء الأجهزة الحكومية بالمحافظة ) أن الخريطة التفاعلية المطلوبة لسيناء ( شمالا وجنوبا ) ولكل ما هو واقع على الطبيعة، ولابد أن تضم بيانات تفصيلية ومعلومات مدققة من مسميات وإحداثيات ومواصفات وطبيعة استخدام وتاريخ إنشاء وآلية تحديث للمعلومات بصفة مستمرة .

وأشار المحافظ الى أنه نظرًا لأهمية سيناء وحساسية موقفها كواجهة شرقية لمصر. ويتم اعداد خريطة تفاعلية خاصة بسيناء ، وخريطة أخرى لباقى محافظات الجمهورية. كما يجرى تفعيل كل ما يخص المحليات بوزارة التنمية المحلية ، وتفعيل باقى ما يخص الوزارات وباقى الجهات المركزية .

وأضاف المحافظ أنه طبقا لنظام التحول الرقمى بالدولة ونظام الحوكمة يتم التعامل مع جميع البيانات والمعلومات بالأرقام والخرائط التفاعلية لكافة الكيانات في الدولة .

وحدد المحافظ يوم الإثنين المقبل للانتهاء من إعداد قاعدة البيانات وخريطة لبنعلومات التفاعلية الخاصة بالأجهزة والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لامكان عرضها على الجهات المعنية .

من جانبه، أعلن المهندس أحمد رضوان رئيس المتغيرات المكانية عن الاستعانة بكافة أصول البيانات والمعلومات على مستوى المحليات وباقى الوزارات في تجهيز جداول البيانات وإدخال الإحداثيات المحتلفة على المتغيرات المكانية وأصول الدولة، مشيرا إلى جدولة البيانات طبقا لوصف المشروعات والجهات التابعة لها ومتابعة استخداماتها مع تحديث معلوماتها أولا بأول في مختلف المجالات من مياه وآبار وأراض ووحدات سكنية ومدارس ومراكز شباب ومستشفيات ووحدات صحية ومناطق صناعية وكهرباء وغيرها .