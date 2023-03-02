لجنة اختيار القيادات الجامعية تعقد اليوم مقابلات مع المرشحين لرئاسة جامعة بنها

كتب محمد صبحى

تواصل اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة أعمالها فى عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين والمرشحين لرئاسة جامعة بنها، حيث من المقرر أن يتم عقد اللقاء اليوم الخميس 2 مارس.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة بنها، حيث كشفت عن تقدم 9 مرشحين وهم:

1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

3-. الدكتور إسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها.

4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى.

5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية.

7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة.

8 - الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشرى.

9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب.