اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 01:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بالتزامن مع فتح باب الترشح..

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة حكومية ×9 معلومات

الأربعاء، 01 مارس 2023 01:00 ص
تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة حكومية ×9 معلومات وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية، وذلك فى إطار صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.
 
 
ويستمر التقدم لرئاسة  4 جامعات حكومية وهى جنوب الوادى، مدينة السادات، كفر الشيخ، السويس حتى يوم السبت 4 مارس.
 
 
ووضعت اللجنة عددا من المستندات المطلوبة للترشح:
 
1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.
 
 
2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
 
 
3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
 
 
4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.
 
5- صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح عدد 4 صور
 
6- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.
 
7- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة.
 
8- صورة شخصية حديثة.
 
9- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.
 

الاعلى للجامعات

اخبار مصر

وزارة التعليم العالى

جامعة عين شمس

لجنة اختيار القيادات الجامعية



الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: 100 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بالجامعات الحكومية

الإثنين، 23 يناير 2023 12:04 م

التعليم العالي: تعاون بين الجامعات الأهلية الدولية لتطوير المناهج وخطط الدراسة

الإثنين، 23 يناير 2023 10:28 ص

"التعليم العالى" تشن حملات مكثفة لملاحقة الكيانات الوهمية.. إغلاق 370 كيانا فى المحافظات.. زيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية.. و"الوزارة" تكشف مصير الطلاب من الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد

الإثنين، 23 يناير 2023 02:00 ص

التعليم العالى: جامعة الملك سلمان تقدم 285 منحة للطلاب فى 2022/2023

الأحد، 22 يناير 2023 01:47 م

وزير التعليم العالى يطلق المرحلة الثانية لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى

الأحد، 22 يناير 2023 10:29 ص

التعليم العالى: نراعى المجموع فى إتاحة القبول بالجامعات الخاصة للترم الثانى

السبت، 21 يناير 2023 08:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة