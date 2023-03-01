مجلس جامعة بنها يكرم فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

القليوبية إبراهيم سالم

كرم مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة، وذلك لما حققه الفريق من معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2022، وفقا للتقرير الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية الموحد لمجلس الوزراء، وتسلم شهادة التكريم محمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والمشرف على منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة.

وتوجه الدكتور جمال سوسة، بالشكر للدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، الذين يبذلون جهوداً مضنية في التفاعل والمتابعة مع فريق العمل بالجامعة والجهات المعنية التي تولي اهتماماً لحل شكاوى المواطنين، حيث أن هدفنا جميعاً هو خدمة المواطن.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الفترة الماضية شهدت تطورا ملموسا في أداء منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة، من حيث الاهتمام بشكاوى المواطنين، والتحول من التعامل التقليدي مع الشكاوى ورقياً إلى ميكنة دورة العمل من خلال المنظومة، مما أدى لسرعة حسمها، حيث يقوم فريق عمل المنظومة بالجامعة بتسجيل شكاوى المواطنين على المنظومة تيسيرا عليهم، وبما يحقق الحد من تردد المواطنين على كليات ووحدات الجامعة، وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات، وخاصة بالنسبة للشكاوى التي يتطلب فحصها والبت فيها واتخاذ إجراءات معينة من أكثر من جهة داخل الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم ربط 3 جهات فرعية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 25 جهة فرعية تابعة لجامعة بنها، وذلك لزيادة عدد مقدمي الخدمة بالجامعة، كما تم تطوير البناء التنظيمي لرفع كفاءة وفعالية التعامل مع شكاوى المواطنين، وتنفيذ ورش عمل والقيام بزيارات ميدانية بمختلف الجهات الفرعية التابعة للجامعة، مؤكدا أنه تم الموافقة على تشغيل قسم خدمة المواطنين بمستشفيات الجامعة على مدار الساعة لخدمة المواطنين من المرضى وأسرهم وتلقى الشكاوى والمقترحات الخاصة بالخدمة في مستشفيات الجامعة وعرض ما يتلقوه من شكاوى ومقترحات واراء لتطوير الخدمة المقدمة .

الجدير بالذكر أن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قد كشف أن جامعة بنها قد حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2022، وفقا للتقرير الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية الموحد لمجلس الوزراء، حيث استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية بجامعة بنها 759 شكوى منذ بداية العام بنسبة زيادة قدرها 20% عن عام 2021 وتم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً، ما يعكس تنامي ثقة المواطن في فعالية المنظومة ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.

وأكد التقرير، أنه تم فحص ومراجعة 2304 شكوى حتى 31/12/2022 شكوى تم الرد على 2273 شكوى بنسبة إنجاز كلى 99%، حيث أن بعض موضوعات الشكاوى التي تلقتها المنظومة من المواطنين تتطلب جهداً وتنسيقاً بين أكثر من جهة وعلى أكثر من مستوى لاتخاذ القرارات بشأنها، أو تحديد اختصاص الجهات أو اختصار بعض الإجراءات في التعامل معها تمهيدا لتحقيق الاستجابة أو لتحسين مدة الرد على أصحاب هذه الشكاوى والطلبات.

وأوضح التقرير، أنه بدراسة موضوعات الشكاوى وتصنيفها وفقا للقطاعات المختلفة، فقد جاءت الشكاوى والطلبات المرتبطة بقطاع الجهاز الإداري للدولة في المرتبة الأولى بواقع 450 شكوى، تم إنجاز 99% منها، يليها شكاوى وطلبات قطاع الرعاية الصحية والعلاجية بنسبة بواقع 263 قد تم إنجاز 100% منها، ثم شكاوى وطلبات التعليم والبحث العلمي بواقع 168 وقد تم إنجاز 97% منها، كما سجل قطاع التشغيل وسوق العمل عدد 29 شكاوى وتم إنجاز نسبة 100% منها.