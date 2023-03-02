اليوم السابع
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كيف توفر 2587 جنيها شهريًا عند تحويل سيارتك للغاز الطبيعى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 مارس 2023 12:34 م
كيف توفر 2587 جنيها شهريًا عند تحويل سيارتك للغاز الطبيعى.. اعرف التفاصيل محطة الوقود بالغاز الطبيعى - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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نشرت شركة كارجاس- إحدى شركات قطاع البترول- معدلات الوفر المحققة من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، حيث إن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي 4.50جنيه للمتر المكعب .
 
وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي  1275جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1725 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل  لحوالي 1912 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2587جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".
 
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