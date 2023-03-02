السوق المحلى يشهد حالة من الاستقرار الكامل وتلبية احتياجات إمدادات الوقود

كتبت -مروة الغول

نجحت الدولة المصرية خلال العام الماضي 2022 في الوفاء باحتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة المختلفة من المشتقات و المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، فنجد أن إجمالي ما تم استهلاكه منهما بلغ حوالي 81 مليون طن، وذلك بزيادة نسبتها حوالي %6.2% عن عام 2021 بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالي 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي.

وبالتالي شهدت السوق المحلي حالة من الاستقرار الكامل وتلبية احتياجاتها من إمدادات الوقود والمنتجات البترولية.

وذلك يرجع إلى العديد من العوامل والتي من أهمها نجاح الدولة المصرية منذ عام 2014 في إدارة مشروعاتها البترولية بشكل اقتصادي يحقق الاستدامة وخفض التكاليف مع العمل على خفض الانبعاثات بالإضافة إلى سعيها إلى زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات التكرير والبتروكيماويات المختلفة، وكذلك البنية الأساسية، وهو ما حافظ بشكل كبير على الاستقرار في ملف إمدادات الوقود والمنتجات البترولية إلى الأسواق المحلية وبشكل آمن ومستدام والتخلص من حالة العجز التي أصابت الدولة في الفترة التي سبقت عام 2014.