القوى العاملة بكفر الشيخ تنظم دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى للفتيات والشباب

نظمت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، عدد من الدورات المتعددة، بمراكز التدريب المهني، لعدد من الفتيات والشباب، في عدد من المهن المتعددة، منها برنامج تدريبي لذوي الهمم على مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وعلى مهنة كهرباء التوصيلات، ومنها دورات الخياطة والتفصيل، والتبريد، والتكييف والتي انعقدت بمقر مركز التدريب المهني بفوه والتابع لمديرية القوى العاملة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،و حسن شحاته وزير القوى العاملة بتفعيل مراكز التدريب المهني بمديريات القوى العاملة وتنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي.
وأوضح حازم على حسن، مدير المديرية، أنه تم تسليم الشهادات للمتدربين في ختام فعاليات البرنامج التدريبي، مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار الخطة التدريبية لمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ على عدد من المهن التي يتطلبها سوق العمل بهدف تأهيل أبناء محافظة كفر الشيخ على المهن المطلوبة في سوق العمل وفق تطورات بيئة الأعمال المحلية والدولية، بحضور فوزية البشناقي مدير منطقة عمل دسوق والدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة