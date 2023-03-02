القوى العاملة بكفر الشيخ تنظم دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى للفتيات والشباب

وأوضح حازم على حسن، مدير المديرية، أنه تم تسليم الشهادات للمتدربين في ختام فعاليات البرنامج التدريبي، مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار الخطة التدريبية لمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ على عدد من المهن التي يتطلبها سوق العمل بهدف تأهيل أبناء محافظة كفر الشيخ على المهن المطلوبة في سوق العمل وفق تطورات بيئة الأعمال المحلية والدولية، بحضور فوزية البشناقي مدير منطقة عمل دسوق والدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوه.