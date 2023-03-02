اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 05:26 م
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السجن 15 عاما لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

الخميس، 02 مارس 2023 05:05 م
السجن 15 عاما لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا محكمة- أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، وكرم الطاهر، وأسامة الأمير، عاملا فى دشنا بالسجن 15 سنة لاتهامه بالاتجار فى المخدرات.

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "هانى.ن.ف" 41 عاما، عامل، مقيم دشنا، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.
 
تمت إحالة القضية التى حملت رقم 10431 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2427 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.
 

 


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