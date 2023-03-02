السجن 15 عاما لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "هانى.ن.ف" 41 عاما، عامل، مقيم دشنا، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تمت إحالة القضية التى حملت رقم 10431 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2427 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.