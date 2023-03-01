السجن 6 سنوات لشخصين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمى عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، وكرم الطاهر، وأسامة الأمير، تاجرى حشيش بالسجن 6 سنوات، بمركز دشنا شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "محمود.ج.ن" 27 عاما تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار وآلة حادة، و"أحمد.ع.م" 27 عاما تهمة حيازة الشابو المخدر بقصد الاتجار.

وتمت إحالة القضية التى حملت رقم 13822 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2968 لسنة 2022، كلى قنا، والتى عاقبت المتهمين بالسجن 6 سنوات.



وكانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمى عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، وكرم الطاهر، وأسامة الأمير، طالب بالسجن 15 سنة، لاتهامه بقتل شاب، بقرية السمطا في دشنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق لحسام.ح.ع، وإبراهيم.ا.ح، طالب، تهمة قتل.م، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية، كما وجهت للمتهمين حيازة سلاح وطلقات نارية.

وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 4596 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 735 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم الثاني بالسجن 15 سنة، وبراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه.