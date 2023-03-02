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الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبدء صرفها أول أبريل 2023

الخميس، 02 مارس 2023 03:15 م
الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبدء صرفها أول أبريل 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15 % لتكون من اول ابريل 2023.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

 

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

 

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

 

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى:

 

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

 

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

 

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

 

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

 

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

 

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

 

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.

 


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