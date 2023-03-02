الرئيس السيسي: ماضون فى استكمال مسيرة البناء والتنمية

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالمشاركين في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في محافظة المنيا، قائلا: "أهلنا الكرام من أبناء محافظة المنيا.. الشعب المصري العظيم .. الحضور الكريم.. ابدا بكلمتي اليوم أليكم.. بتحية واجبة إلى اهل صعيد مصر الكرام.. بصفة خاصة ولكل الشعب المصري بصفة عامة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في المنيا: "ذلك الشعب الذي يسطر كل يوم ما يدلل على عظمته واصالته الممتدة بتاريخ امتنا العظيمة.. الأمة المصرية التي صنعت الحضارة وكتبت التاريخ وتسعي بدأب الحاضر إلى صياغة المستقبل".

وتابع الرئيس السيسي: "يوم جميل أن اتواجد اليوم في صعيد مصر الطيب.. كم كانت سعادتي وفخري حين شاهدت كيف صنعت أيادي المصريين الإنجاز.. وصنعوا خارطة جديدة للوطن وتفائلى بشباب مصر الذين يصنعون التاريخ ويدافعون عن الأمل بلا حدود.. ثقتى في شباب مصر مطلقة.. أن نكمل الإنجازات التي تصنع بعزام المصريين دلالة واضحة واشارة أكيدة على حيوية الأمة وامتلاك القدرة بشكل قاطع.. ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تزامنت مع الإرادة الوطنية في استعادة الوطن والحافظ على بقائه ممن أرادوا سلب إرادته.