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الأرصاد: بدء انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة

الخميس، 02 مارس 2023 10:42 ص
الأرصاد: بدء انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة الطقس - ارشيفية
كتبت: بسمة محمد

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رجحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، أسباب ارتفاع درجات الحرارة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.        

 

قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري، إن ارتفاع درجات الحرارة ناتج أيضا عن تحرك كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية.

 

وحذرت "غانم"، من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، كما حذرت من الشبورة المائية صباحا وفى ساعات الليل المتأخر بالطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية .

 

كما حذرت من انخفاض الرؤية الافقية نتيجة الرياح المحملة بالرمال والاتربة ، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلو متر، قادمة من الصحراء الغربية، متوقعة بدء انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة.

 


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