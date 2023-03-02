ارتباك فى اليونان بعد حادث القطار.. تأجيل اجتماع وزاري وأنباء عن استقالات

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة اليونانية ، تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده غدًا الجمعة دون تحديد موعد جديد، في أعقاب حادث القطار المأساوي الذى تسبب في مقتل أكثر من 36 شخصًا وإصابة آخرين.

ونقلت صحيفة tovima اليونانية، أن هناك ارتباك تشهده الحكومة اليونانية في أعقاب الحادث، خاصة مع وجود سيناريو لتأجيل الانتخابات إلى فترة لاحقة.

وبحسب المعلومات ، فإن مقربين من رئيس الوزراء يقدمون توصيات بإرجاء محتمل للانتخابات ، حيث يتزامن 9 أبريل ، موعد إغلاق صناديق الاقتراع ، مع الذكرى الأربعين للحادث.

وتشير المعلومات أيضًا إلى أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيدلي ببيان في وقت لاحق اليوم، مع أنباء بإعلان استقالات جديدة، والكشف عن المتسببين في الحادث.

وكان وزير البنية التحتية والمواصلات كوستاس كرامانليس قدم استقالته بعد الحادث المأساوي.

وبحسب الإعلان الذي أصدره، قال كرمانليس: "أنا أستقيل من منصب وزير البنية التحتية والنقل، وهذا ما أشعر أنه من واجبي أن أفعله كدليل على احترام ذكرى الأشخاص الذين غادروا ظلماً وتحمل المسؤولية .