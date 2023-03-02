اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 11:16 ص
أكرم القصاص
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أمريكا تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب شعب اليونان عقب مأساة اصطدام القطارين

الخميس، 02 مارس 2023 11:07 ص
أمريكا تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب شعب اليونان عقب مأساة اصطدام القطارين جانب من الحادث
أ.ش.أ

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أكدت الولايات المتحدة تضامنها ووقوفها إلى جانب شعب اليونان في هذه الظروف العصيبة، عقب حادث اصطدام قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان.

 

وذكرت الخارجية الأمريكية- في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره اليوناني ديندياس؛ لتقديم التعازي في ضحايا هذه المأساة.

 

واصطدم قطاران في اليونان، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، حيث وقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير في الاتجاه المعاكس.

 


الولايات المتحدة

اليونان

تصادم قطارين

مدينة لاريسا



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