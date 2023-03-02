إصابة 8 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث اصطدام سيارة أجرة "كبود" فى عمود إنارة على طريق كوم أمبو الزراعى بأسوان، بالقرب من كوبرى كيما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: عصام مصطفى دخيل الله، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبثينة محمد عثمان، 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأمل محمد عثمان، 33 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، وفاطمة إبراهيم محمد 65 سنة، مصابة بكدمات وسحاجات بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس، وسوسن سيد عمر 22 سنة، مصابة بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالضلوع، وبخيتة أحمد عبد الله، 46 سنة، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، والطفلة أية خالد عبيد، 6 سنوات، مصابة بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، والطفلة زهرة خالد عبيد، 4 سنوات، مصابة بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

وكان مرفق إسعاف أسوان قد تلقى بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة "كبود" فى عمود إنارة على طريق كوم أمبو الزراعى بالقرب من كوبرى كيما، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم الدفع بـ9 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، أيضا إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك، على طريق مدخل قرية كركر جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل 2 كابينه مع "توك توك"، على طريق مدخل قرية كركر جنوب مدينة أسوان، وتم الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع المصابين، ونتج عن حادث التصادم، إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.