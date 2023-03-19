اليوم السابع
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وزير التعليم يوجه بالحد من الدروس الخصوصية خلال زيارته للسويس

الأحد، 19 مارس 2023 03:30 م
وزير التعليم يوجه بالحد من الدروس الخصوصية خلال زيارته للسويس وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى محافظة السويس؛ لإطلاق فعاليات احتفالية نهائيات مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" تحت شعار "مع بعض نكبر" بمحافظة السويس.
 
وكان فى استقباله اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس فى ديوان عام المحافظة، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
ورافق الوزير في زيارته للمحافظة، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي. 
 
وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على سير العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على أحد المحاور الهامة وهو إعداد الفرد للحياة، واستعادة دورها التعليمى وعودة الطلاب مرة أخرى إلى المدرسة، والحد من الدروس الخصوصية، موجهًا بتفعيل الأنشطة المدرسية وتوسيع نطاقها فى المحافظة، والعمل على اكتشاف المواهب الفنية والثقافية والفنية ورعايتها.
 
وفي هذا الإطار، وجه الوزير بإعداد المسابقات فى جميع الأنشطة العلمية والرياضية والفنية والثقافية على مستوى الإدارات التعليمية، بهدف تنويع المهارات لدى الطلاب، وتحقيق متعة التعلم وصولًا إلى التعليم المنتج للإبداع.
 
ومن جانبه، أكد محافظ السويس أن العملية التعليمية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا، حيث أن الطلاب منتظمين في المدارس، بجانب تفعيل مجموعات الدعم بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة بها 6  مراكز لمجموعات الدعم على مستوى الإدارات التعليمية، ويصل عدد الطلاب فى المركز إلى حوالي 1200 طالب. 
 
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بصدد إنشاء العديد من المشروعات التعليمية بالمحافظة، ومن هذه المشروعات إنشاء المدرسة الدولية المصرية.
 
الجدير بالذكر أن عدد المدارس بمحافظة السويس يبلغ ٤٥٩ مدرسة، وتضم ١٨٠ ألف طالب.

التربية والتعليم

الدروس الخصوصية

الحد من الدروس الخصوصية

أولمبياد مدارس مصر



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