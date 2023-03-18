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التعليم: 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ونستهدف وصولها لـ420 منشأة

السبت، 18 مارس 2023 11:37 ص
التعليم: 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ونستهدف وصولها لـ420 منشأة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 52 مدرسة فى 14 محافظة، موضحا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس والوصول بها إلى 420 مدرسة.
 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم،  أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك.
 
 
وأشارت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، وأنها خلقت حالة من الرغبة للالتحاق بها نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، موضحة أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر لكونها نموذجا يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.

التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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