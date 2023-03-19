محافظ بنى سويف يفتتح مركز النويرة للخدمات الاجتماعية بتكلفة 2.3 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مركز الخدمات الاجتماعية التابع لمديرية التضامن بقرية النويرة، وذلك ضمن البرنامج الميدانى الأسبوعى المعد لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية فى المرافق والقطاعات الحيوية، بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، وفى إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسريع وتيرة التنمية، وتحسين مستوى المرافق والخدمات فى الصعيد.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ بنى سويف أقسام ومكونات المبنى المقام على مساحة إجمالية 300 متراً، وبتكلفة 2 مليون و355 ألف جنيهاً، ويقدم العديد من الخدمات الاجتماعية لمستحقى برنامج تكافل وكرامة والمعاشات الاستثنائية والضمان الاجتماعى والأبحاث الاجتماعية وصرف إعانات للحالات الإنسانية، وخدمات مكلفات الخدمة العامة من الإناث خريجات الكليات والرائدات الريفيات التابعات للتضامن، وتقديم تمويل وقروض لمشروعات الأسر المنتجة وغيرها من الخدمات.

أثنى المحافظ على المركز الذى تم إنشاؤه ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، لاسيما وأنه يستهدف تقديم الخدمات الاجتماعية والضمانية للفئات الأولى بالرعاية، وبخدم نحو 7 قرى (النويرة، شاويش، شرهى، المسيد، قلة، مزلة المشارقة، منشأة كساب، الدباح"عزبة رمزى "، مؤكداً على أهمية الانتهاء من كافة المشروعات والأعمال الجارى تنفيذها، وافتتاح المزيد من وحدات التضامن الاجتماعى بالقرى على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك ضمانًا لتحسين الخدمة الاجتماعية، خاصة وان الوحدة مشدداً على إنجاز كافة المهام والعمل دائما على خدمة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح: ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، أمل حسن وكيل وزارةا لتضامن الاجتماعى، أيمن عطوة مدير إدارة التضامن باهناسيا.