لمرضى جرثومة المعدة فى رمضان.. تعرف على نظامك الغذائي

كتبت فاطمة ياسر

جرثومة المعدة تعد من الأمراض التي تعرض المصاب بالإزعاج الشديد نتيجة للألم الذي يتعرض له المصاب، وفي حالة عدم العلاج قد يتعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية التي يجب توخي الحذر منها.