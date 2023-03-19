فورد الأمريكية تستدعى أكثر من 1.5 مليون سيارة بسبب مشاكل فى "الفرامل"

كتبت ريهام عبد الله

تستدعى شركة فورد الأمريكية أكثر من 1.5 مليون سيارة فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى عمليتين لإصلاح خراطيم الفرامل المتسربة وأذرع مساحات الزجاج الأمامى التى يمكن أن تنكسر.

وتغطى أكبر عملية سحب ما يقرب من 1.3 مليون سيارة من موديلات 2013 حتى 2018 فورد فيوجن ولينكولن MKX متوسطة الحجم، فيما يغطى الاستدعاء الثانى أكثر من 222 ألف شاحنة "بيك أب" طراز F-150 اعتبارًا من عام 2021، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

خراطيم الفرامل يمكن أن تسرب السائل

وتقول الشركة فى الوثائق المنشورة من قبل منظمى السلامة إن خراطيم الفرامل الأمامية يمكن أن تتمزق وتسرب سائل الفرامل، وسيؤدى ذلك إلى زيادة حركة دواسة الفرامل وإطالة مسافات التوقف، ومن المقرر أن يستبدل التجار الخراطيم، وسترسل شركة Ford خطابات إشعار للملاك بالبريد بدءًا من 17 أبريل.

فورد تطالب المالكين الرجوع لوكيلهم

وأضافت الشركة: "سيحصل مالكى السيارات على التعديلات بمجرد توفر الأجزاء للإصلاح"، وقالت فورد، إن المالكين الذين يعانون من مشاكل يجب أن يتصلوا بوكيلهم، مشيرة إلى أن هناك بعض الأجزاء المتاحة بالفعل للإصلاحات.

وتقول الشركة إن حوالى 2% فقط من المركبات لديها تسرب في خرطوم الفرامل، وأوضحت أنها على علم بحادث اصطدام واحد دون ذكر الإصابات بسبب المشكلة.