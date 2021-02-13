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قررت شركة "فورد" للسيارات استدعاء 2290 سيارة مستوردة، من السوق الصينية الشهر المقبل؛ لمخاطر تتعلق بالسلامة، وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة لمراقبة الجودة) - في بيان اليوم السبت - أنه من المقرر أن يبدأ الاستدعاء في الأول من مارس المقبل، وسيشمل سيارات من طراز "لينكولن إم.كيه.زد" المستوردة المصنعة بين 11 يونيو 2014 و 12 فبراير 2015.