وأوضحت الهيئة أنه نظرا لأجزاء معيبة في آلية مقبض الباب، فإن الأبواب المعيبة للسيارات المعنية قد لا تغلق بشكل ملائم أو قد تفتح أثناء تحرك السيارات، ما يزيد من مخاطر إصابة الركاب، ومن المقرر أن يقوم الوكلاء باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا للقضاء على تلك المخاطر.