"صحة المنوفية": ضبط طن ونصف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تشديد الرقابة الميدانية المفاجئة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من مطابقة السلع المعروضة للاشتراطات الصحية والبيئية وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة عن قيام المديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة للمرور على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، وذلك برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية، ونائب مدير إدارة الأغذية، ومكتب مراقبة الأغذية بشبين الكوم، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام ما يقرب من (طن ونصف) أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير(12) محضر ضبط للمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى ذات السياق وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية برفع درجة التأهب القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة استعدادًا لحلول شهر رمضان، أفاد وكيل وزارة الصحة أن المديرية قد أنهت كافة استعداداتها وتم عقد اجتماع طارئ لرؤساء مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة للتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى، كما أكد على أن المديرية تستقبل على مدار الساعة شكاوى وبلاغات المواطنين طوال شهر رمضان من خلال غرفة الطوارئ لتلقى الشكاوى للتعامل الفورى معها.