تموين المنوفية: دعم معارض أهلا رمضان بأطنان من الأرز والسكر والسلع

المنوفية - محمد فتحى

أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه يتم دعم معارض أهلا رمضان بسلع غذائية مدعمة بنسبة تخفيض 30%، لافتا إلى أنه يتم دعم معارض أهلا رمضان على مستوى محافظة المنوفية، بأطنان من الأرز والسكر وبعض من السلع الغذائية.

وأشار عاطف الجمال، لـ"اليوم السابع"، إلى أن معارض أهلا رمضان تشهد إقبالا كبير من قبل المواطنين.

وكان المحاسب عاطف الجمال قد أكد أنه تم تنظيم ما يقرب من 60 معرضا وشادر بجميع أنحاء المحافظة تابعة لمديرية التموين، مؤكدًا أن نسبة مبيعات المعارض والشوادر للسلع الغذائية مايقرب من 90%.

كما أكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية أن جميع المعارض والشوادر تشهد زحاما من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية، ويتم إمداد المعارض بالسلع الغذائية لمحاربة الغلاء مثال الأرز والسكر وغيرها من السلع الغذائية، وأنه يتم يوميا عمل حملات تموينية لضبط الأسعار لمحاربة الغلاء.