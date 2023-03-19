شركة طيران هندية تعاقب اثنين من طياريها تناولا القهوة داخل قمرة القيادة

كتبت ريهام عبد الله

لجأت شركة الطيران الهندية سبايس جيت، لمعاقبة 2 من طياريها، على خلفية تناولهما المعجنات والقهوة داخل قمرة القيادة، وتُظهر الصورة الملتقطة من داخل قمرة قيادة الطائرة كأسًا مكشوفًا يحمل شعار شركة الطيران، وُضع بالقرب من أدوات التحكم داخل قمرة القيادة، كما كان الطيّاران يتناولان ما يُعرف بـ"غوجياس"، أى معجنات مقلية يتم تناولها عادة خلال مهرجان هولى الهندوسى، الذى أقيم فى 8 مارس من هذا العام.

استبعاد الطيارين حتى انتهاء التحقيق معهما

وقال متحدث باسم الشركة الهندية، إن الطيّارين استُبعدا من القائمة بانتظار التحقيق، وتابع: "تمتلك شركة الطيران سياسة صارمة فى ماة يتعلق بتناول الطعام داخل قمرة القيادة، التى يلتزم فيها جميع طاقم الرحلة"، وفقا لموقع CNN عربية.

وتابع: "سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة عند الانتهاء من التحقيق"، وتعليقا على الواقعة قال شاكتى لومبا، الطيار المتقاعد والرئيس السابق للعمليات لشركة الخطوط الهندية IndiGo: "كان سلوكًا لا يمكن تفسيره تمامًا.. جميع الطيّارين على دراية بمخاطر انسكاب السوائل فى قمرة القيادة".

وأضاف أنّ معظم قواعد الشركة ولوائح الطيران تحظر وضع أى أطعمة وسوائل على وحدة التحكم المركزية، وأوضح "يوجد أسفل وحدة التحكم هذه مجموعة واسعة من الأسلاك الكهربائية التى تعتبر حيوية للتحكم بالطائرة، وقد يؤدى انسكاب المشروبات الساخنة عليها إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات التقنية أو إيقاف تشغيل النظام".



طيار يتناول القهوة داخل قمرة القيادة

الشركة واجهت العديد من الحوادث

الشركة ذات الميزانية المحدودة واجهت في السابق عددًا كبيرًا من الحوادث فى العام الماضى، ففى شهر مايو، تعطّل الطيار الآلى لـSpiceJet، وتسبب فى اضطرابات شديدة أدت إلى إصابات متعددة على متن الطائرة.

وبذلك، خُفضّت الرحلات التشغيلية للناقل إلى النصف لمدة ثمانية أسابيع بعد التورط فى 8 أعطال فنية فى الحد الأدنى.