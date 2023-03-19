جامعة حلوان: طلابنا حرروا 1090 مواطنا ومواطنة من الأمية خلال دورة يناير 2023

نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان ، في تحقيق إنجاز جديد، يضاف لإنجازات المشروع القومي ل محو الأمية، في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وطبقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة يناير 2023 عدد (1090 ) مواطن ومواطنة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار على مدار عشرة دورات امتحانية متتالية بدءاً من دورة أكتوبر 2020 حتى دورة يناير 2023، عدد (15294) مواطن ومواطنة بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.