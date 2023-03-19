تعليم الوادي الجديد: مد فترة التقديم لمسابقة الأولمبياد المصرى للمعلوماتية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد عن مد فترة التسجيل بمسابقة ( الأولمبياد المصرى للمعلوماتية ) بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على أن الاختبارات تعقد بمقر مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وجرى تشكيل لجان للإشراف على المسابقة، وللتسجيل والمشاركة يجب التوجه لمسئول التطوير بالمدرسة التابع لها الطالب الراغب فى الاشتراك، مؤكداً على أن جميع المراحل لها حق المشاركة (ابتدائي - اعدادي - ثانوي)، وعلى كل طالب الاحتفاظ بكود الاختبار الخاص به عند التسجيل وحال حدوث أى مشكلة يحق للمشرف فتح الاختبار مرة أخرى، وآخر موعد للتسجيل على الموقع الإلكترونى 6 أبريل 2023.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أن المبادرة دولية وتهدف إلى نشر المعلوماتية والفكر التكنولوجى بين طلاب المدارس من جميع الأعمار والمراحل التعليمية المختلفة.

تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب لدراسة علوم الحاسب الآلى والتوسع فى تنمية مداركه بهذا المجال، وتستهدف طلاب التعليم العام و الفنى و يحصل كل مشارك على 45 دقيقة للإجابة على 10 أسئلة تفاعلية تركز على التفكير المنطقي.