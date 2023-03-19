"تعليم الوادى الجديد" تٌطلق قوافل تعليمية لطلاب المناطق النائية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ برنامج القوافل التعليمية بإدارة الداخلة التعليمية، والمنفذ لدعم طلاب المحافظة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، لتشجيعهم على الإستذكار الجيد وطرح الأفكار البناءة للوصول إلى النجاح التفوق، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لدعم قرى الريف المصرى، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، موجها الشكر والتقدير للقائمين على القوافل التعليمية لجهدهم المبذول فى تقديم الدعم للطلاب متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

وفى سياق متصل، أجرى وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية، وشملت الجولة تفقد الفصول الدراسية والورش والمعامل المختلفة والتى جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة لخدمة طلاب المدرسة.

وناقش مدير التعليم بالمحافظة طلاب المدرسة حول المنهج الدراسى والخدمة التعليمية المقدمة بالمدرسة والتى تعد أول مدرسة تكنولوجية بالمحافظة، وأثنى على حسن سير العمل وإنتظام العملية التعليمية ومالمسه من التعاون الجاد والمثمر لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.