تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة خلالهم، وكذلك 856 شاحنة، و72 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و434 شاحنة 71 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 422 شاحنة و 11 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة OBE QUEEN قادمة من بورسودان لشحن فوسفات، والسفينة دليلة، بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس، والحرية 2، والعبارة القاهرة .

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وهي الحرية1 ، بوسيدون اكسبريس، الحرية 2، وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 3900 طن بضائع عامة ومتنوعة 285 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة، والسفينة بريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية " وصول وسفر" للسفن الثلاث سينا، بريدج، ايلة.

وأكد المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3320 راكب بموانيها، اغلبها من خلال ميناء سفاجا البحرى، قادمين من ميناء ضبا السعودى .