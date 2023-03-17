تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر و1017 شاحنة فواكه وخضروات

جنوب سيناء: فايزة مرسال

تصدير 40 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا لإندونيسيا

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر وجود نشاط ملحوظ فى حركة تداول البضائع والشاحنات بموانى البحر الاحمر حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 57 الف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1017 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 512 شاحنة 82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 52000 طن بضائع ، 505 شاحنات و8 سيارة.

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 بينما تغادر السفينة Genava وعلى متنها 40 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والسفينة القاهرة بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة ، القاهرة والحرية وغادرت اربع سفن وهي الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية ، كما تم تداول 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و285 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج ، ايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3706 ركاب بموانئها.