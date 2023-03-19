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المشدد 10 سنوات لمتهم قتل شخص فى خصومة ثأرية بأسيوط

الأحد، 19 مارس 2023 10:46 ص
المشدد 10 سنوات لمتهم قتل شخص فى خصومة ثأرية بأسيوط حبس - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بحبس متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لقتله شخص فى خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة بمركز أبنوب.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاى الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود.

 

تعود وقائع القضية إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، وقام احد افراد عائلة بقتل احد شباب العائلة الأخرى أخذا بثأرهم وبيتوا النية على قتل المتهم وراحوا يتدبرون أمرهم فى كيفية قتله فاعدوا لذلك أسلحة نارية " بندقية آلية " دون ترخيص.

 

وفى صباح يوم الواقعة وتحديدا الساعة الحادية عشر صباحا تيقن المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم بتواجد المجنى عليه بالزراعات الخاصة به بحوض الحرجة بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب فتوجهوا إليه وما أن شاهدوا المتهم حتى أن قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه مما أدى إلى إصابته والتى أودت بحياته.

 


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