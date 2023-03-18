اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة فى أسيوط

السبت، 18 مارس 2023 11:48 ص
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة فى أسيوط حبس - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، متهما بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بمركز أبنوب.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود.
 
تعود وقائع القضية رقم 16666 لسنة 2022 جنايات أبنوب الى ورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز أبنوب بحيازة المتهم "م أبوسكين" مقيم بمركو أبنوب، مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها.
 
وبإجراء تحريات المباحث التي قادها النقيب عبد الرحمن صلاح محمد معاون مباحث مركز شرطة أبنوب أكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات قاد معاون مباحث مركز شرطة أبنوب قوة أمنية لضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وتمكنت الحملة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة لجوهر الحشيش و4 أقراص ترمادول مخدر.

اسيوط

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