اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تنشر أسماء وعناوين المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج بالغربية

الأحد، 19 مارس 2023 12:19 م
الصحة تنشر أسماء وعناوين المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج بالغربية وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسماء وعناوين المراكز الصحية المختصة بفحص المقبلين علي الزواج بمحافظة الغربية، والتى تعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إجراء الفحص الطبي لـ51 ألفًا و335 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».
 
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 28 ألفًا و802 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن). 

image1
 
 
 

 

image0 (1)
 
 

 


الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج

المراكز الصحية

محافظة الغربية



الموضوعات المتعلقة

الصحة: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ6 آلاف عضو مهن طبية خلال الشهر الماضي

الأحد، 19 مارس 2023 11:30 ص

الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الأحد، 19 مارس 2023 11:22 ص

الصحة: إجراء مليون و621 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الأحد، 19 مارس 2023 09:06 ص

دليلك الصحى فى رمضان.. الصحة تكشف التغذية المهمة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وتوضح الجرعات الدوائية وقت الصيام.. وهذه طرق تناول أدوية منع وتأخير الحمل للسيدات.. وتؤكد: بخاخات الربو لا تفطر فى رمضان

الأحد، 19 مارس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة