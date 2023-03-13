اليوم السابع
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الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تعالج إصابات الالتهاب الكبدى سى

الإثنين، 13 مارس 2023 12:07 م
الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تعالج إصابات الالتهاب الكبدى سى وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس الالتهاب الكبدي C من أكثر الأمراض التي تصيب الكبد شيوعًا، ويمكن أن تسبب أمراضا حادة ومزمنة كالتليف الكبدي وأورام الكبد السرطانية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان:  تنتقل العدوى من خلال مشاركة الأدوات الشخصية كفرشاة الأسنان والشعر وقصافات الأظافر والمقصات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: ينتقل الالتهاب الكبدى سى من الأم الحامل المصابة إلى الجنين، كما يجب إجراء تحليل PCR للتأكد من الشفاء أو الإصابة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان: ينتقل الالتهاب الكبدى سى عن طريق بعض الممارسات الطبية غير الآمنة كإعادة استخدام السرنجات أو الأدوات الطبية غير المعقمة واستكملت : يمكن الكشف عن المرض مبكرًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

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الصحة

الامراض الوراثية

الاسرة

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المقبلين على الزواج



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