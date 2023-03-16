اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحة" تنشر أماكن تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج بالمنوفية

الخميس، 16 مارس 2023 09:21 ص
"الصحة" تنشر أماكن تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج بالمنوفية أماكن فحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة المنوفية  .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تشتمل على فحوص الكشف عن الأمراض الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط وفقر الزم المنجلى وذلك  بهدف الحفاظ على الأسرة خالية من الأمراض الوراثية والنادرة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه فى حالة فقد الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج يمكن التوجه لأقرب وحدة من وحدات فحص المبادرة لإعادة طباعة الشهادة ودفع مبلغ 40 جنيها فقط.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "تكاليف الفحص الطبى والتحاليل 230 جنيها وتتحمل الدولة الفرق، حيث إن متوسط تكلفة التحليل من 450 إلى 500 جنيه للفرد الواحد".

وأضاف عبد الغفار أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ9 آلاف شاب وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج" خلال أول 4 أيام من انطلاقها الأحد الماضى، ونوه إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية والتي تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وقال إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني.

 

 


الصحة

فحص المقبلين على الزواج

المحافظات



الموضوعات المتعلقة

ماذا يحدث فى حالة فقد الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج؟ الصحة تعلق

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:12 م

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم دورته 62 لتأهيل المقبلين على الزواج

السبت، 11 مارس 2023 11:06 ص

الصحة تكشف الأمراض المعدية فى فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية

الأحد، 12 مارس 2023 09:56 ص

هل فحوصات المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية بديل للفحص القديم؟

الأحد، 12 مارس 2023 10:02 ص

تأهيل الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم..الأمراض المعدية فى فحص المقبلين على الزواج

الأحد، 12 مارس 2023 11:30 ص

الصحة: الكشف عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

الإثنين، 13 مارس 2023 11:48 ص

الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تعالج إصابات الالتهاب الكبدى سى

الإثنين، 13 مارس 2023 12:07 م

الصحة: الكشف عن فيروس "بى" ضمن فحوص المقبلين على الزواج

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:56 ص

الصحة توضح طرق التعامل حال اكتشاف إصابات الإيدز بفحص المقبلين على الزواج

الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة