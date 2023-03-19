السيطرة على حريق فى مخلفات بلاستيك بطريق الإسكندرية الصحراوى

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من إخماد حريق في مخلفات بلاستيك بالقرب من كوبري أبو الخيري الطريق الصحراوي، وانتقلت سيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الاسكندرية، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بوصلة مواسير على طريق الإسكندرية الصحرواي، وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارات الإسعاف، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، واتمام عملية اخماد الحريق بتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية بغرب محافظة الإسكندرية ، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وهناك تعليمات تقدمها الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ويجب اتباعها للوقاية من خطر تلك الحرائق.

أولا بالنسبة لخطر حريق الوقود بالسيارة.

1-يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود" كما يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

2- على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود.

ثانيا بالنسبة لخطر الكهرباء.

1- يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد أنها معزولة مع عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

2-يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة كما يجب التأكد من عدم ملامسه طرفى البطارية لمعدن السيارة.

3- على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.