مصرع عامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى عامل مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بطريق مصر أسوان الزراعى أمام قرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بدراجة بخارية بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي أمام قرية الفنت الشرقية دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن مصرع شخص.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى علي عبدالعظيم علي عثمان 52 عامًا، يقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، يعمل ميكانيكي سيارات، نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.