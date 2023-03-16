كشف لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها ببنى سويف.. الجريمة بدافع السرقة

بنى سويف هانى فتحى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، فى كشف غموض العثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها، ووفاتها فى ظروف غامضة، والقبض على المتهمة.

وألقت قوات الأمن بمركز الفشن القبض على سيدة تدعى " م،ع " ، لاتهامها فى واقعة وفاة معلمة بالمعاش داخل منزلها، بدافع السرقة للأموال والمصوغات الذهبية الخاصة بالراحلة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد عثرت على جثة ربة منزل داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجاري كشف ملابسات الحادث وظروفه وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتضمن إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاع بالعثور على جثة ربة منزل في العقد السابع من عمرها، والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث وظروفه وضبط الجناة.

وشكل مدير مباحث المديرية، فريق بحثي باشرافه وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الفشن لكشف ملابسات الحادث وظروفه، وضبط الجناة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة "الفت . أ" 67 عامًا، بها شبهة جنائية، داخل منزلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والوقوف على الإصابات الموجودة بها وأسباب الوفاة.