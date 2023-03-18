محافظ الغربية يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي 2022

الغربية مصطفى عادل

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة، فريقي عمل مديرية الصحة وحي ثان طنطا، الفائزين بجوائز التميز الحكومي لعام 2022، والتي تم إعلان نتائجها منذ عدة أيام بحضور رئيس مجلس الوزراء.

ووجه محافظ الغربية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أقيمت المسابقة تحت رعايته، في إشارة واضحة لاهتمامه بدعم المتميزين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وخلق جو من التنافس الإيجابي الفعال وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق، وذلك من أجل تطوير بيئة العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي ذات السياق وجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لأعمال المسابقة، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق أهدافها المرجوة من الارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز وسيساعد على تنمية القدرات البشرية وتطوير الجهاز الإداري بالأحياء وهو ما سيساعد على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030/ كما وجه الشكر للدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط وفريق العمل بالوزارة الذي شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة، كما تقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية التي ساهمت في حصول محافظة الغربية على 5 جوائز لهذا العام.

وأشار رحمي إلى حرصه الدائم على تكريم المتميزين من أبناء الغربية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المسابقة تعد دافعاً قوياً لتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى كافة الأجهزة التنفيذية، مثنياً على جهود مديرية وحي ثان طنطا والذين بذلوا كل ما لديهم من جهد من أجل رفعة اسم المحافظة.

وكرم المحافظ فريق مديرية الصحة بقيادة الدكتورة أسامة بلبل وكيل الوزارة وذلك عقب فوز المديرية بـ 4 جوائز لمكاتب الصحة ضمن أفضل 5 مراكز على مستوى الجمهورية، حيث حصل فريق مكتب صحة شبرابابل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية كما حصل مكتب صحة طبي خامس على المركز الثالث فين حصل مكتبي صحة ميت عساس وصحة سادس على مركزين ضمن أفضل 5 مراكز.

وشمل التكريم فريق العمل المكون من (الدكتورة سوسن محمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، الدكتور محمود صلاح سليم مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، الدكتورة مروى أحمد إبراهيم منسق الجائزة بالمديرية، الأستاذ محمد صبحي مراقب مكاتب الصحة بالمديرية، الأستاذة رشا كمال حسين منسق الجائزة بمكتب صحة شبرابابل، الدكتور محمد حمدي درويش منسق الجائزة بمكتب صحة خامس، الأستاذة إيمان محمد حافظ منسق الجائزة بمكتب صحة سادس، أسماء عاطف الباز منسق الجائزة بمكتب ميت عساس والأستاذ أحمد مصطفى الجوهري مسئول مكاتب الصحة بسمنود).

كما كرم المحافظ حي ثان طنطا بقيادة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي وذلك لتميزهم ضمن أفضل 5 أحياء على مستوى الجمهورية، حيث شمل التكريم كلا من (الدكتور محمود محمد عبد الغنى عيسى رئيس الحي، و السيد جمعة المحلاوي نائب رئيس الحي، و عبد العظيم الحمراوي نائب رئيس الحي، الدكتورة ريهام السيد عطية غنيم نائب رئيس الحي، الدكتورة إيناس عبد المطلب عطية نائب رئيس الحي السابق، و نرمين رمضان مرسي سكرتير عام الحي، المهندسة هناء الشرقاوي مدير التخطيط العمراني و أمير طلعت مصطفى المسؤول الإعلامي بمكتب رئيس الحي).