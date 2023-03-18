تقديم الرعاية الطبية لـ1004 حالات بقافلة جامعة طنطا في مركز المحلة

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وتحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبى لعدد 1004من خلال 12عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 74حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبى فى التخصصات التالية : حالة فى 61عيادة جراحة المخ والأعصاب وفى عيادة 128 طب الأطفال، و133 بجراحة العظام، و82 بعيادة الأمراض الجلدية، و143 بأمراض الباطنة، وبعيادة51 جراحة المسالك البولية، و137بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و4 بعيادة الجراحة العامة، وبعيادة 43 الأمراض الصدرية، و26 بالنفسية والعصبية، بعيادة 168 طب وجراحة العيون، و28 بعيادة القلب والأوعية، كما تم تحويل 74 حالة بواقع 8جراحة مخ وأعصاب، و4أطفال، 9 عظام، 4جلدية، 6باطنة، 4 مسالك بولية، 8 انف واذن وحنجرة، 2 جراحة عامة، 2 الصدر، 3 نفسية وعصبية، 14 طب وجراحة العيون، 6 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ72 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.