محافظ الدقهلية يحيل 59 محضرا بالمخالفات النيابة للعامة

الدقهلية - محمد الحبشى

. قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر، أجا، المنصورة، تمى الأمديد، الجماليه، المنزلة، وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 1محضر عدم نظافة أدوات العجين، 1 محضر انتهاء من الإنتاج، 3 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 21 شيكارة،1 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 9 محضر نقص وزن، 23 محضرعدم إعلان عن الأسعار، 2 محضر سلع بدون فواتير، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، 1 محضر سلع مجهولة المصدر، 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية وقد تم التحفظ على 95 كجم لحوم بلدى، 625 كجم زهرة كمون، 1.25طن زنجبيل، 200 لتر عسل اسود، 5 قاروصة سجائر تم إعدام 32 طبق زبده، 162 طبق لحم مفروم، 20 طبق كبدة، 72 باكت كولا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وفى ذات السياق استمرت أعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن واحياء المحافظة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التى ضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.