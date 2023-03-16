محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات حملة "كل نقطة بتفرق" للحفاظ على المياه

الدقهلية - محمد الحبشى

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الحفل الختامي لفعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأقيمت على مدار أسبوع بقرية الريدانية التابعة لمركز المنصورة، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وبالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للمياه.

وحرص "مختار"، على تفقد معرض الأعمال الفنية عن المياه لمدرسة الهدى والنور، وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم السلام الجمهوري، وتم استعراض أعمال إدارة التوعية التي نفذتها على مدار أيام الحملة بقرية الريدانية، تلى ذلك تقديم استعراض أغنية "يالا يا أبطال" الذي قدمته حضانة كرفان كيدز، ثم تم تقديم عرض مسرحي عن المياه من فتيات المدرسة الثانوية الفنية بالقرية.

وتقدم الدكتور أيمن مختار بالشكر للمهندس خالد نصر، والقائمين على الحملة وأنشطتها، كما أشاد بمستوى الشركة، وأكد على أهمية المياه للبشر والكون، وأكد على أهمية الحفاظ عليها خلال سلوكياتنا اليومية، وشدد على ضرورة تكاتف مختلف الجهات لنشر التوعية بقضية المياه.

واستهل المهندس خالد نصر كلمته بشكر السيد المحافظ على حضوره للاحتفالية، وكذلك لقيادات المحافظة، والعاملين بالشركة، وأثنى على الجهود المبذولة من الجهات المتعاونة مع الشركة لإتمام الحملة، مما سيسهم في رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين عن قضية الحفاظ على المياه، والتي توليها الدولة حاليًا اهتمامًا كبيرًا، خاصة مع الاتجاه لتحلية مياه البحار، مما يشير لأهمية الحفاظ على موارد المياه العذبة، وترشيد الاستهلاك لمياه الشرب.

وألقى فضيلة الشيخ صفوت المرسي، كلمة عن أهمية المياه، لما للخطاب الدينى من دور فى تشكيل الوعي الفردىي والجماعي لكونه المنبر الذى منه تنطلق الدعوات والرسائل الدينية الصحيحة، ووجه الدعوة إلى الالتزام بالنهج النبوي الذي أوصانا بضرورة الحفاظ على المياه، استرشاداً بالحديث الشريف "كلوا، و اشربوا، و تصدقوا، والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة".

ويذكر أن الحملة قد تضمنت عدة أنشطة وفعاليات منها: استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين بالقرية، وسحب عينات المياه من منازل المواطنين للتأكد من جودتها، وتطهير خزانات المنازل بالمجان، وإجراء استطلاع رأي ميداني، وحملات طرق أبواب، ولقاءات ودروس دينية للمواطنين بالقرية، وكذلك تم توزيع ولصق المطبوعات الخاصة بالحملة ووسائل التواصل مع الشركة بالقرية، بالإضافة لتقديم ندوات توعية، ومسابقات ثقافية، وتقديم ورش حكي لقصة "البحث عن نقطة ماء" للأطفال بالمدارس ومركز شباب القرية، كما تم تنظيم مسيرة لطلبة المدارس، وعدد من الألعاب التفاعلية مثل لعبة السلم والثعبان، ولعبة المتحدي الصغير، وتم تنظيم ورش التلوين، ومارثون جري للأطفال، ومسابقة برلمان الطلائع، ودوري لكرة القدم.

والجدير بالذكر أن موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام يدور حول ما تعنيه المياه للناس، وقيمتها الحقيقية، وكيف يعرف حماية هذا المورد الحيوى بشكل أفضل، حيث إن قيمة المياه كبيرة جداً، فهى أساس الحياة، ولها قيمة هائلة لعائلاتنا وصحتنا وتعليمنا واقتصادنا وسلامة بيئتنا الطبيعية، وإذا أهملنا قيمتها فإننا نسئ إلى أنفسنا وهذا المورد لا يمكن الاستغناء عنه.