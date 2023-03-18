محافظ الإسماعيلية يوجه بتطوير الأجزاء المتهالكة بشارع محمد على

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، خلال الخطة الاستثمارية الحالية؛ لرفع كفاءة ورصف الطرق وعلاج مشكلات الصرف المزمنة بالمنطقة باعتبارها من المناطق التي لم يتم تطويرها منذ أكثر من 25 عام.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن أعمال التطوير مستمرة للشهر الثاني على التوالي، منذ بدء الأعمال من منتصف يناير الماضي، وشملت الأعمال الجارية شوارع ممفيس والكرنك وسيتي ومصر وسعد زغلول، من خلال إنشاء الأرصفة ونقل المرافق وفرد طبقة الأساس وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى والبالغ أطوال أعمال التطوير فيها 8كيلومتر وتشمل أيضًا تطوير جميع الحارات الطولية والعرضية في المربع من شارع الثلاثيني حتى وابور النور، ومن السكة الحديد حتى محمد علي.

وأشار الشيمي إالى أن محافظ الإسماعيلية يتابع أولًا بأول الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وقد أعطى توجيهاته بتطوير الأجزاء الغير مستوية والمتهالكة بشارع محمد على أيضًا والتي سوف يتم تطويرها من شارع سوريا وحتى بوابة الجلاء.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه برصد ميزانية ضخمة لأعمال التطوير بمِنطقة المحطة الجديدة، لتشمل أعمال التطوير تغيير خطوط الصرف الصحي وغرف تفتيش المنازل لجميع الحارات بالمحطة الجديدة وتأسيس جميع الحارات وتشطيب السطح الخارجي للحارات باستخدام البلاط الأنترلوك بعد تطوير أعمال الصرف الصحي وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال الرصف والتوسعة ونقل المرافق بشوارع المحطة الجديدة.

وكانت مديرية الطرق والنقل قد بدأت أعمالها في عدد من شوارع المحطة الجديدة طبقًا لخطة موضوعة لذلك، وتُستكمل تِباعًا.