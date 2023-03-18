قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا للصيانة اليوم لمدة 8 ساعات

وناشدت الشركة المواطنين توفير احتياجات المواطنين ، من المياة خلال فترة الانقطاع من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا.

فيما تواصل شركة مياه الشرب بالمنيا، أعمال التوعية وفعاليات وأنشطة الأسبوع المائي بمناسبة اليوم العالمي للمياه حيث تم عمل ندوات توعية وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس ومسابقات توعوية ورسم جرافيتي وأنشطة تفاعلية بمدارس ابو فليو بالمنيا للتوعية بأهمية ترشيد الإستهلاك.

وفي سياق متصل تم عمل ندوة وعاظ في نادي الشباب ضمن فعاليات الأسبوع المائي.

جديرٌ بالذكر أن فعاليات الأسبوع المائي تتم بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمياه وتستهدف قرية أبو فليو بالمنيا والعديد من المنشآت والمباني الحكومية بالمحافظة وتحت شعار "كل نقطة بتفرق" للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه لكافة الفئات.