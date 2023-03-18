اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 05:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا للصيانة اليوم لمدة 8 ساعات

السبت، 18 مارس 2023 05:00 ص
قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا للصيانة اليوم لمدة 8 ساعات قطع المياه
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلنت شركه مياة الشرب والصرف الصحي في المنيا، قطع مياة الشرب عن مركز ومدينة سمالوط والقري التي تتفذي من محطة مياه عرب الزينة المرشحة، اليوم السبت 18 مارس للقيام بأعمال التطهير والصيانة
 
وناشدت الشركة المواطنين توفير احتياجات المواطنين ، من المياة خلال فترة الانقطاع من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا.
 
فيما تواصل شركة مياه الشرب بالمنيا، أعمال التوعية وفعاليات وأنشطة الأسبوع المائي بمناسبة اليوم العالمي للمياه حيث تم عمل ندوات توعية وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس ومسابقات توعوية  ورسم جرافيتي وأنشطة تفاعلية بمدارس ابو فليو بالمنيا للتوعية بأهمية ترشيد الإستهلاك.
 
وفي سياق متصل تم عمل ندوة وعاظ في نادي الشباب ضمن فعاليات الأسبوع المائي.
 
جديرٌ بالذكر أن فعاليات الأسبوع المائي تتم بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمياه وتستهدف قرية أبو فليو بالمنيا والعديد من المنشآت والمباني الحكومية بالمحافظة وتحت شعار "كل نقطة بتفرق" للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه لكافة الفئات.

شركة مياه الشرب

الاسبوع الماىى

قطع المياه

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة