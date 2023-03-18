قطع المياه اليوم عن عدة مناطق بالكرنك ونجع الطويل 10 ساعات لضم خط صرف صحى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف اللواء مهندس محمد يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه نظراً لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد وضم خط محطة صرف صحى الكرنك على الخط القائم الرئيسى، وبناءاً على ذلك سيتم قطع المياه عن المناطق التالية ( الكرنك – النجع الطويل وضواحيهم ) اليوم السبت الموافق 18-3-2023 الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساءاً.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أن الشركة تهيب بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 و0952282406 - 0952284116 - 01147999752.

فيما استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات بالشركة، والتي تضمنت ميكنة منظومة للقراءة والتحصيل وتأثيرها المباشر على زيادة الإيرادات وخفض كمية المياه الغير محاسب عليها بشكل ملحوظ، وأيضاً تطبيق برنامج SCADA وهو جزء من عملية التحول الرقمي للشركة، والذي بدوره يوفر البيانات المطلوبة لمتابعة الكفاءة التشغيلية لمرافق الشركة، مما يساعد في نقل الصورة الكاملة لمتخذي القرار وسرعة الاستجابة للمستجدات والطوارئ.