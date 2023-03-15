تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة صرف صحى دكرنس بالدقهلية للمرة الثالثة

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية ، تجديد اعتماد محطة معالجة صرف صحي محلة الدمنة لشهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة، والتي تعمل بطاقة 20 الف متر مكعب/يوم، بنظام تقليدي (انسالدو )، بقيادة الكيميائي محمد عيد أبو المعاطي، مدير المحطة

وأكد "نصر" أنه قد تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة، وذلك من خلال لجنة مُشكلة بقيادة الدكتور أحمد نظامي، والمهندس محمد علي مصطفى، والمهندس عمرو عادل، مدير عام الإدارة العامة لنظم التطوير للتشغيل والصيانة، والمهندس ناصر طه، رئيس قطاع الدعم الفني للصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد طه عبدالفتاح، مفتش معتمد ورئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، وبإشراف مباشر من المهندس محمود الديب، المنسق العام للإدارة الفنية المستدامة Tsm، وفريق عمل Tsm بالشركة.

وأوضح أن الشركة لديها الآن 33 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 24 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

وأضاف أن تجديد اعتماد محطة معالجة صرف صحي دكرنس لشهادة TSM يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2024/2023.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.