غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع وفد كورى سبل دعم صناعة السيارات والسكك الحديدية

كتب - إسلام سعيد

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، لقاء مع جان هنري توما نائب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، والوفد الكوري المرافق له الذي يمثل الحكومة الكورية في دعم التعليم التكنولوجي.

بحث الاجتماع بمشاركة كامل حجازي مدير غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة سبل التعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والجامعة ومعاونتها خاصة مع شركات صناعة السيارات والسكك الحديدية في دعم التعليم التكنولوجي في هذه التخصصات .

وشرح الوفد الكوري بأن جامعة بنى سويف التكنولوجيه قد أنشئت عام 2019 فى تخصصات ميكا ترونكس ونظم المعلومات، وهى تخطط للتطوير بزيادة التخصصات طبقا لاحتياجات سوق العمل هذا العام 2023.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الغرفة تولي إهتمام كبيرا بتوفير عمالة وكفاءات بشرية بمختلف التخصصات وبأعلى مستوى من التعليم والتدريب حتى تكون لدينا صناعة قوية تنافس منتجاتها المنتجات العالمية وتلبي احتياجات العملاء.