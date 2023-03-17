الصناعات الهندسية: تحديث مصانع الألومنيوم والسبائك يضيف مليار دولار للصادرات

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ،أن توجه الدولة نحو تطوير المصانع الكبيرة وزيادة قدرتها الإنتاجية يضيف نحو مليار دولار سنويا للصادرات خاصة صادرات الألمنيوم والسبائك الحديدية .

‏إضافة خالد ال في اليوم السابع إلى تطوير مصنع مصنع للألمونيوم بات ضرورة ملحة في ظل الحاجة العالمية وزيادة الطلب العالمي على تلك الصناعة وبالتالي فإن التوسع وتحديث المصانع وتشغيل مصانع جديدة كثيرة للاقتصاد محليا وعالميا ولاسيما النصر متميزة في هذا النوع من الصناعات بالإضافة أيضا إلى كاميرا في صناعة السبائك الحديدية وذلك من خلال بناء وآخرى جديدة يمكنها من زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع وبالتالي زيادة الصادرات من الخارج وهو أمر مهم لاسيما في ظل تواجه الدولة نحو توطين الصناعة سوا بمشاركة القطاع الخاص أو من خلال مبادرة أبدا.

‏أضاف خالد الفقى ل"اليوم السابع" إن تطوير مصنع مصر للألمونيوم بات ضرورة ملحة في ظل الحاجة العالمية وزيادة الطلب العالمي على تلك الصناعة ،وبالتالي فإن التوسع وتحديث المصانع وتشغيل مصانع جديدة مفيدا جدا للاقتصاد محليا وعالميا ولاسيما ان مصر متميزة في هذا النوع من الصناعات.

وأكد على أهمية التوسع في صناعة السبائك الحديدية ،وذلك من خلال بناء افران جديدة يمكنها من زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع ، وبالتالي زيادة الصادرات الى الخارج ،وهو أمر مهم ،لاسيما في ظل تواجه الدولة نحو توطين الصناعة سواء بمشاركة القطاع الخاص أو من خلال مبادرة أبدا‬.