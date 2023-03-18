الداخلية تضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط (عدد 800000 قطعة ألعاب نارية متنوعة - 10 أجولة بلاستيكية بداخلها مادة البارود – جوال بلاستيكي بداخله كمية من خيوط الفتيل – طاحونة حديد كهربائية – ماكينة تقطيع أوراق – 2 ميزان كهربائي – 1000 قطعة من الورق المقوى "جميعها تستخدم فى تصنيع الألعاب النارية")، وذلك بمسكن (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم "تبين عدم تواجده".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.
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