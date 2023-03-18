اليوم السابع
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الداخلية تضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

السبت، 18 مارس 2023 04:49 م
الداخلية تضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية فى الفيوم حملات امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط (عدد 800000 قطعة ألعاب نارية متنوعة - 10 أجولة بلاستيكية بداخلها مادة البارود – جوال بلاستيكي بداخله كمية من خيوط الفتيل – طاحونة حديد كهربائية – ماكينة تقطيع أوراق – 2 ميزان كهربائي – 1000 قطعة من الورق المقوى "جميعها تستخدم فى تصنيع الألعاب النارية")، وذلك بمسكن (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم "تبين عدم تواجده".
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.
 
 

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