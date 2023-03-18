العثور على جثة عامل داخل مسكنه فى فاقوس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تجري نيابة فاقوس العامة بالشرقية، التحقيقات بشأن واقعة العثور على شخص متوفى داخل منزله، ومصابا فى الرأس بجسم صلب.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "محمد ع إ" 48 سنة ومقيم نطاق المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بالرأس بجسم صلب، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن المتوفى يعانى من مرض مزمن ويرجح سقوطه أرضا على جسم صلب ووفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة فاقوس العامة، قررت انتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وبين عما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول "أحمد ج أ" 33 عاما مبيض محارة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو أثناء العمل على سقالة أمام منزل بقرية العباسة نطاق مركز أبوحماد، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.